Ереван, 8 февраля, 2018, 18:29 — ИА Регнум. ECOS-M заключил соглашение с Разданской ТЭЦ в Армении о предоставлении электроэнергии для строительства майнинг-центра мощностью 50 МВт на территории Свободной экономической зоны в Армении. Стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт.

Как передает пресс-служба компаний ECOS и Armenian Blockchain Forum, майнинг-центр, основными преимуществами которого являются автономный источник электроэнергии, эффективная система управления и льготные налоговые условия, сейчас находится на этапе строительства и будет запущен уже в апреле этого года.

Создание фермы позволит обеспечить широкий доступ к майнингу — ECOS-M создаст возможности не только для крупных инвесторов, но и для всех потенциальных участников проекта вне зависимости от их финансовых возможностей. За счет доступного источника электроэнергии, а также льготных налоговых условий, которые действуют на территории СЭЗ, платформа составит серьезную конкуренцию компаниям на мировом блокчейн-рынке.

Управляющий партнер ECOS-M Илья Гольдберг сообщил, что первый этап реализации программы по созданию технологического кластера в Армении запущен. Также он добавил, что в апреле 2018 г. совместно с Armenian Blockchain Forum проведут международный форум, который пройдет в Ереване. Мероприятие посетят ключевые представители международной блокчейн-индустрии. Форум станет первым глобальным мероприятием в Армении, посвященным блокчейну и искусственному интеллекту.

Ранее сообщалось, что в Армении создадут свободную экономическую зону, где будет основан инновационный технологический центр — армянская Силиконовая долина. Согласно информации Армянского форума блокчейна (ABF), основной задачей кластера станет организация и регулирование инфраструктур для развития проектов международных стартапов в сфере высоких технологий. Консультационную и аудиторскую поддержку окажет международная компания KPMG, разработавшая регламент для развития международного бизнеса. При этом компании-резиденты будут освобождены от НДС, а также налогов с прибыли в рамках поставки продуктов и предоставления услуг в СЭЗ.