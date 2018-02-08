Кишинёв, 8 февраля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 8 февраля утвердил декларацию, осуждающую Россию за «вмешательство» в молдавскую политику, «пропагандистские атаки» на Кишинев и поддержку пророссийских сил в республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за принятие декларации проголосовали представители парламентского большинства и ряда правых партий — либералы и либерал-демократы. Социалисты и коммунисты выступили против документа и покинул зал заседаний.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Декларация молдавского парламента стала ответом на заявление Госдумы РФ, осуждающее дискриминацию российских СМИ в Молдавии. Проект документа внесли депутаты от правящей Демпартии Молдавии и их партнеры из народно-европейской группы.

В заявлении Россия обвиняется в «интенсификации пропагандистских атак» в отношении Молдавии, в «очернении Республики Молдова, ее властей, официальных лиц и граждан страны».

Авторы заявления также обвиняют Москву в финансовой и политической поддержке одной их левых партий Молдавии — судя по всему, речь о Партии социалистов. Также они говорят о «политическом преследовании» молдавских политиков и чиновников со стороны России, не уточняя, о ком идет речь.

В документе утверждается, что Госдума РФ, призвав пересмотреть контракты на ретрансляцию российских телеканалов в Молдавии, хочет «ограничить доступ молдаван к российским телеканалам».

Авторы заявления призывают молдавские ответственные органы внимательно следить, как эти намерения будут реализовываться, и вмешиваться, чтобы не допустить «разбалансировки» медийного пространства в интересах «некоторых политических игроков, которые прямо или косвенно контролируют ретрансляцию некоторых российских телеканалов в Молдавии».

Стоит отметить, что ретрансляцией российского «Первого канала» в Молдавии на протяжении многих лет занимается медиахолдинг лидера правящей Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка. В последнее время появилась информация о том, что право ретрансляции может быть передано структурам, связанным с президентом-социалистом Игорем Додоном. Медиахолдинг Додона уже ретранслирует российский телеканал НТВ.

Судя по всему, именно Додона имеют в виду авторы молдавской декларации, когда призывают не допустить передела медийного поля в интересах «одного из политических игроков». То есть речь фактически идет о шантаже — в случае расторжения «Первым каналом» контракта с Плахотнюком его вещание на территории Молдавии может быть полностью блокировано. Более того, Додон для «равновесия» может лишиться и права ретранслировать НТВ, и эти российские телеканалы полностью прекратят вещание в Молдавии.