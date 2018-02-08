Ереван, 8 февраля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Для достижения реального прогресса в процессе нагорно-карабахского урегулирования необходимо реализовать договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 8 февраля, в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос о том активизируются ли переговоры по Карабаху после предстоящего в апреле изменения системы государственного правления в Армении и досрочных президентских выборов в Азербайджане.

Photolure Шаварш Кочарян

«Если мы говорим о реальном прогрессе в переговорном процессе, то это предполагает реализацию мер, предусмотренных Венскими и Санкт-Петербургскими соглашениями. Для всех очевидно, что без этого, без атмосферы доверия двигаться вперед почти невозможно», — приводит слова Кочаряна Радио Азатутюн.

Возражая некоторым экспертам, которые считают, что лидер Азербайджана спешит завершить президентские выборы, чтобы летом активно заниматься карабахским вопросом, Кочарян заявил, что переговоры по Карабаху не должны увязываться с решением Алиева провести президентские выборы в Азербайджане на полгода раньше.

«Я не думаю, что Азербайджан является той страной, для которой важны выборы. Исход выборов там всегда предопределен, поэтому я бы в первую очередь связывал выборы в Азербайджане с их внутренними отношениями. Разумеется, внешние факторы также учитываются, и если есть внутренняя борьба за власть, то любая информация о том, что противоположная сторона в этой внутренней борьбе может иметь некоторую поддержку от других государств, конечно же, может также иметь свое влияние», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства Армении.

Сегодня в Ереван прибывают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, где проведут встречи с президентом Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Сопредседатели также посетят Степанакерт для встречи с карабахскими властями. Вчера, 7 февраля, посредники встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По мнению Кочаряна, результаты этих встреч будут обнародованы в заявлениях, которые распространят как стороны, так и посредники, после чего «мы сможем дать соответствующие комментарии». Заместитель министра иностранных дел Армении, тем не менее, посоветовал сравнить предстоящие заявления и зафиксировать, что сказали сопредседатели, что сказала Армения и что сказал Азербайджан.

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Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя встречу сопредседателей с президентом Алиевым заявил, что была достигнута договоренность о продолжении интенсивных переговоров после президентских выборов в Армении и Азербайджане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 11 апреля 2018 г. внеочередные президентских выборов. Очередные выборы должны были состоятся в Азербайджане в октябре 2018 года.

9 апреля истекает срок полномочий президента Сержа Саргсяна, и Армения должна перейти к парламентской форме правления, в которой исполнительную власть возглавит премьер-министр. Парламент Армении должен выбрать нового премьера в начале мая. Ожидается, что именно Серж Саргсян станет премьер-министром.

До этого, 2 марта, парламент Армении выберет нового президента страны. Основным кандидатом на этот пост является посол Армении в Великобритании Армен Саргсян, который ещё не определился примет ли предложение Сержа Саргсяна баллотироваться на этот пост.

До сих пор непонятно, кому делегируются полномочия по ведению переговоров по карабахской проблематике в Армении. Но принимая во внимание, что президент Армении даже не будет представлен в новом составе Совета безопасности Армении, можно предположить, что главным переговорщиком от Армении станет премьер-министр.

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Так как выборы в Азербайджане и переход на парламентскую форму правления Армении — процессы весьма предсказуемые, скорее всего формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию не изменится. Серж Саргсян в ранге премьер-министра и Ильхам Алиев в ранге президента продолжат искать пути решения этого затянувшегося конфликта. Напомним, что в формате Саргсян — Алиев переговоры продолжаются вот уже десять лет.