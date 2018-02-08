Москва, 8 февраля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Российский рубль 8 февраля теряет вес в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Основной вопрос, занимающий российских инвесторов, заключается в размере сокращения ставки Центробанком РФ на заседании 9 февраля», — отметила эксперт.

Еще неделю назад интриги в этом был минимум, низкая инфляция позволяла понизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов и взять паузу на пару месяцев.

Сейчас ситуация с индексом потребительских цен не поменялась, зато изменился внешний фон — с позитивного на негативный.

«В таких условиях регулятор способен сделать консервативный шаг и сократить ставку только на 25 базисных пунктов, а через месяц, в конце марта, понизить ее еще раз на такую же величину», — пояснила Бодрова.

Масштабы будут соблюдены, но риски равномерно распределятся. Как бы то ни было, реакции рубля на решение ЦБ будут локальными и краткосрочными, потому что шаги уже учтены в ценах.

«Доллар США 8 февраля закроет сессию в пределах значений 57,55−58,10 руб. «Американец» накануне все-таки закрепился над важным рубежом 57,25 и сегодня уже «взял» цель на 57,75.

Следующая остановка «быков» в паре доллар/рубль будет около 58,10. Евро/рубль останется в границах 70,55−71,10», — считает эксперт.

Добавим, сегодня доллар США стоит 57,84 руб. (+0,4%). Евро торгуется по 70,77 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 9 февраля, составляют 57,67 руб. за американскую валюту и 70,77 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 72 и 24 копейки соответственно.

Читайте также: Рублю мешают укрепиться