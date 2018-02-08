Степанакерт, 8 февраля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Думаю, что в ближайшие десятилетия, с учетом сложившейся ситуации, урегулирования карабахского конфликта ожидать не следует, поскольку позиции сторон слишком далеки друг от друга. Об этом заявил государственный министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян в интервью АрмИнфо.

Safi-iren Араик Арутюнян

При этом он не исключил возможности того, что длительное сохранение статус-кво может привести к возобновлению военных действий в зоне конфликта.

«Но для того, чтобы в сложившейся ситуации избежать войны, мы должны быть всегда готовы к ней», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Степанакерт на уступки при решении конфликта, Арутюнян заметил: «Для того, чтобы говорить об уступках, мы должны сначала сесть за стол переговоров, а уж затем решить идти на компромиссы или нет, и если идти, то на какие. В любом случае однозначно то, что в вопросах статуса и безопасности Арцаха компромиссов быть не может, все остальные вопросы являются производными от этой формулы».

Комментируя прозвучавший на днях в карабахском парламенте призыв к армянским парламентариям начать процесс по признанию Нагорного Карабаха на международных площадках, Арутюнян сказал, что это не помешает, и даже, возможно, будет содействовать решению проблемы.

«Будет очень неплохо, если международные субъекты признают Арцах, но нельзя сказать, что это является нашей основной и конечной целью», — подчеркнул он.

Касаясь призывов к властям Армении признать Нагорный Карабах и тем самым проложить путь для его международного признания, Арутюнян заметил: «А что это нам даст? Необходимости в признании Арменией Арцаха нет — мы уже давно единая страна».