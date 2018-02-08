Москва, 8 февраля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Цены на нефть 7 февраля снизились из-за роста добычи сырья в США, объём которого за прошедшую неделю вырос до исторического максимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик ООО «Удаленная торговля» Дмитрий Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«7 февраля вечером информационное агентство энергетики (EIA) опубликовало данные о добыче нефти в США. Показатель вырос до 10,25 млн. баррелей в сутки, что превысило установленный в 1970 году рекорд», — отметил эксперт.

Выросли также и запасы нефти. По данным EIA, цифра увеличилась на 1,90 млн баррелей. Еще одним негативным фактором снижения цен на нефть выступили увеличившиеся показатели запасов бензина и дистиллятов.

«Инвесторы занервничали. Успехи по добыче США могут пустить под откос все достижения ОПЕК по сдерживанию баланса спроса и предложения на нефтяном рынке», — полагает Ковалев.

Ранее страны ОПЕК приняли общее решение по сокращению добычи черного золота на 1,8 барреля в сутки, в настоящее время данное решение продлено до конца 2018 года.

«Несмотря на это, вполне вероятно снижение цены до 55 долларов США за баррель в среднесрочной перспективе. Однако ближайший уровень поддержки расположен вблизи уровня $63,50—64 за баррель», — считает эксперт.

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