Новосибирск, 8 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск сегодня, 8 февраля, провёл рабочую встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Правительство Новосибирской области Рабочая встреча президента РФ Владимира путина с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым

Напомним, ранее глава государства встретился с сибирскими учеными в Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера. Он поздравил их с Днём российской науки. Они попросили у президента помощи.

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в новосибирском правительстве, Травников доложил президенту о социально-экономической ситуации в Новосибирской области, перспективах развития региона и приоритетных проектах.

«Сегодня врио губернатора также принял участие во встрече президента РФ с учёными Сибирского отделения Российской академии наук, которая прошла в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера. Кроме этого Андрей Травников примет участие в заседании Совета по науке и образованию под председательством Владимира Путина. На совещании планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества», — уточнили в областной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе церемонии вручения премий молодым учёным в Новосибирске 8 февраля Владимир Путин заявил, что в России будут созданы все условия, причём лучшие, для исследований учёных со всего мира.

Напомним, что президент Владимир Путин приезжает в Новосибирск уже в седьмой раз. Впервые он посетил столицу Сибири с визитом в 2000 году, в последний раз — в 2014 году.