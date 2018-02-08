Киев, 8 февраля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Сильным испугом и потерей адекватности объяснил глава минобороны Украины Степан Полторак показания бывшего и. о. министра обороны Игоря Тенюха о выводе украинских войск из Крыма. Тенюх не владел фактами, рассказал Полторак телеканалу «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

6 февраля адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал на своей странице в Facebook подробности допроса Игоря Тенюха. Из показаний Тенюха следует, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято 23 марта 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с подачи Сергея Пашинского и Степана Полторака. Первый тогда руководил администрацией президента Украины, второй — Нацгвардией.

При этом Тенюх отметил, что выступил с жесткой позицией «идти на прорыв в Крым», тогда как Пашинский и Полторак заявили, что Украина будет выводить военные части с полуострова «с гордо поднятыми знаменами».

По мнению Полторака, Тенюх мог дать подобные показания в состоянии сильного испуга. В целом его комментарий — неадекватен, отметил он.

«Господин Тенюх настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен», — предположил Полторак.

Украинский министр пояснил, что на тот момент никак не мог влиять на порядок вывода войск из Крыма и, соответственно, никакого решения об этом не принимал. Он уточнил, что был назначен на должность главы Нацгвардии 15 апреля 2014 года, позднее стал министром обороны и лишь тогда — 27 октября того же года — вошел в СНБО.

Нацгвардия и лично он как и. о. командующего выполнили приказ о выводе из Крыма всех силовых подразделений по решению руководства страны, подчеркнул министр. Слова Тенюха — «чистая ложь», заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал заявления Тенюха о причастности Пашинского и Полторака к «сдаче» Крыма продолжением внутриполитической борьбы на Украине. Она началась с момента госпереворота в Киеве и не закончилась до сих пор. Никакой «сдачи» полуострова не было, напомнил Ганжара — Крым вошел в состав России по итогам референдума.

По словам депутата, на Украине соперничают между собой многочисленные группы влияния, стремясь завладеть теми немногими ресурсами, что остались в стране. В ход идут все средства, в том числе и спекуляция на крымском вопросе.

Напомним, референдум о вхождении Крыма в состав России прошел в регионе в марте 2014 года. Инициативу поддержало подавляющее большинство крымчан: в Автономной республике Крым 96,77% проголосовало «за» при явке 83,1%, в Севастополе — 95,6% избирателей при явке 89,5%.

Между тем Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, называя Россию «агрессором», а полуостров — «оккупированной территорией». Воссоединение Крыма с РФ стало поводом для антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

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