Екатеринбург, 8 февраля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. На Среднем Урале мошенники орудуют под видом судебных приставов. На удочку одного из них попался житель Екатеринбурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФССП 8 февраля.

Georg Pik Автомобиль службы судебных приставов

Судебный пристав-исполнитель районного отдела судебных приставов прибыл на арест имущества должника в рамках исполнительного производства. Однако, от мужчины он узнал, что тот ужа давно оплатил долг. В доказательство своих слов он предъявил платежные документы и квитанции.

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Оказалось, что к должнику уже приходил гражданин, представившийся судебным приставом, и предложил уладить проблемы с законом за половину суммы, указанной в исполнительном документе. Мужчина оплатил «долг».

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Как оказалось позднее, предъявленный мошенником на оплату исполнительный лист был с поддельными серийным номером и подписью. Теперь лже-пристава будет искать полиция. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

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Руководство управления просит граждан быть бдительными и не обращаться в сомнительные организации, обещающие уладить «проблемы с приставами».