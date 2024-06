Лондон, 8 февраля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Портал The Guardian решил выяснить кто из женщин, получивших «Оскар», является лучшей актрисой второго плана за всю историю кино, публикация с опросом была размещена 7 февраля на сайте издания.

Цитата к/ф «Унесенные ветром» реж.Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд .1936 США Вивьен Ли в роли Скарлет и Хэтти Макдэниэль в роли Матушки

Первое место читатели отдали Хэтти Макдэниел, известной своей ролью Мамушки в фильме «Унесенные ветром», актриса получила эту награду в 1940 году. За неё проголосовали 34% посетителей портала.

Вторую строчку заняла Тильда Суинтон. Оскаровское жюри отметило её в 2008 году за роль Карен Краудер в фильме «Майкл Клейтон». Результат Суинтон — 23%.

На третьем месте оказалась Клорис Личмен, свою награду за «Лучшую женскую роль второго плана» она получила в 1972 году, снявшись в картине «Последний киносеанс». Её оценили 18% киноманов.

Четвертую позицию заняла Виола Дэвис с результатом 16%. Свой «Оскар» она получила в 2017 году за работу в картине «Ограды».

Замыкает ТОП-5 Глория Грэм, которая получила награду Академии кинематографических искусств и наук США в 1953 году за роль в фильме «Злые и красивые» (The Bad and the Beautiful). Ей отдали предпочтение 9% респондентов.

Напомним, фильм «Унесенные ветром» вышел в 1939 году, главные роли в нём сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Хэти Макдэниэл стала первой номинированной на «Оскар» чернокожей актрисой.