Коркино, Челябинская область, 8 февраля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Челябинской области двое детей едва не погибли из-за таблеток. Инцидент произошёл накануне, 7 февраля, в городе Коркино.

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В больнице оказались 13-летний подросток и его пятилетняя сестра. По предварительным данным, дети нашли таблетки и решили их попробовать. В итоге им стало плохо, пишет издание «Горняцкая правда». В медучреждение они попали с предварительным диагнозом «отравление лекарственными препаратами».

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Состояние подростка медки диагностировали как тяжёлое, девочки — средней степени тяжести. В настоящее время мальчик уже пошёл на поправку.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько подобных случае произошло в России в 2017 году. Так, в июле в Чите в одном из детских садов таблетками отравились трое детей. По версии следствия, дети могли употребить таблетки против курения, которые принадлежали одной из работниц ДОУ. А в декабре в Воронежской области Следственный комитет проводил проверку по факту отравления лекарственными препаратами пациентов в Орловской участковой больнице села Орлово Новоусмановского района.