Москва, 8 февраля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. После подъема на старте торгов 7 февраля рубль ушел в зону отрицательных значений, вернув доллар выше ключевой отметки 57 рублей, борьба за которую продолжается уже больше месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Новая волна продаж российской валюты выглядела закономерно, учитывая сочетание двух главных факторов — падение нефти и укрепление доллара», — полагает эксперт.

В последнее время рубль все чаще дает слабину, а попытки роста даются все сложнее. Это прежде всего указывает на улучшение настроений мировых игроков в отношении доллара, хорошим подспорьем для которого послужили недавние цифры по зарплатам в США, а также последующие данные по деловой активности.

«Пока январские показатели не только оправдывают три повышения ставки ФРС в этом году, но и заставляют инвесторов задуматься о четырех актах ужесточения, что не заложено в текущих ценах и, соответственно, поддерживает спрос на доллар.

Однако об уверенном и «бесперебойном» восстановлении американской валюты пока говорить рано, а значит, у рубля еще, вероятно, будет шанс воспользоваться новой волной распродаж USD», — пояснил Ковалев.

Что касается нефти, здесь картина все хуже. Судя по всему, страхи по поводу активности сланцевиков США снова превалируют на рынке, отправив Brent февраля с утра к новым минимумам 2018 года на подходе к уровню $65.

Минэнерго США 7 февраля рапортовало о росте запасов почти на 2 млн баррелей и об увеличении добычи более чем на 300 тыс. баррелей в сутки, что ударило по ценам и настроениям трейдеров.

«Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль будет отыгрывать вечернее продолжение продаж Brent и дальнейшее укрепление позиций доллара. Это создает условия для тестирования области сопротивления 57,40 рубля уже в начале сессии 8 февраля.

Однако если во второй половине дня нефть привлечет покупки на спадах и частично отыграется, а доллар перейдет в отступление, можно будет увидеть частичную коррекцию пары к закрытию», — считает эксперт.

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