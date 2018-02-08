Оттава, 8 февраля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Учёные из Канады выяснили, почему вирусы способны обманывать иммунную систему человека. Об этом сообщается в журнале Immunity.

TheDigitalArtist Вирусы

Исследователи пришли к выводу, что ряд вирусов способен иметь свой собственный иммунитет и вырабатывать химическое вещество под названием интерлейкин 10. В организме человека это вещество руководит активностью Т-лимфоцитов — клеток, которые защищают организм от заражения.

Попадая в организм человека, вирус вырабатывает этот интерлейкин 10 и тем самым изменяет ключевые гликопротеины на поверхности T-клеток, делая их менее функциональными.

За счёт этого вирусы могут выиграть время, чтобы успеть размножиться до запуска иммунного ответа.

Учёные полагают, что открытие этого механизма поможет в создании новых методов лечения многих заболеваний. В первую очередь это касается хронических вирусных инфекций.

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