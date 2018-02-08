Москва, 8 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. До 71,4% выросло число жителей России готовых голосовать за Владимира Путина, если бы выборы президента России прошли в ближайшее воскресенье. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Это выше показателей предыдущего опроса (26 — 28 января). Неделю назад готовность голосовать за Путина выразили 69,9% граждан РФ.

С начала года рейтинг Владимира Путина остается в пределах 69,9−73,8%.

За неделю уменьшилось число желающих проголосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — с 7,2 до 6,9%.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому готовы отдать голоса 5,7% опрошенных против 5,9% неделей ранее (26−28 января).

За кандидата Ксению Собчак проголосовали бы 1,3% опрошенных, за кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского — 0,7%, за главу Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,4% (результаты опроса неделей ранее — 1,2%, 0,9% и 0,3% соответственно).

Всего принять участие в выборах президента России готовы принять участие 79,3% жителей России. В начале 2018 года это показатель составлял 78,5%.

Опрос проведен 29 января — 4 февраля 2018 года. Опрошены 7000 респондентов методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала кандидатом в президенты России Сергея Бабурина, баллотирующегося от партии «Российский общенародный союз».

Также удостоверения кандидатов в президенты России получили Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

До этого удостоверения кандидатов уже получили трое участников предстоящих выборов — Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).

Также ЦИК должен принять решение по двум оставшимся кандидатам — Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России»).

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