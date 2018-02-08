Москва, 8 февраля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. По итогам анализа продаж на российском авторынке за январь 2018 года озвучен рейтинг самых популярных в России кроссоверов, первое место вновь досталось автомобилю Hyundai Creta, об этом 7 февраля сообщил портал «Автовести».

Hyundai Creta

Creta в январе 2018-го решили приобрести 3833 российских покупателей, продажи модели выросли на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На втором месте разместился Kia Sportage, эта машина показала увеличение продаж почти в два раза, в январе 2018 года компании удалось продать 3067 ед.

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На третьей позиции в списке — Renaul Duster, за обозначенный период этот кроссовер разошелся в количестве 2510 ед. Рост продаж — 35,8%. Четвертую и пятую позицию заняли LADA 4×4 (2068 ед., рост продаж — 27,1%) и Nissan X-Trail (1802 ед., рост — 49,4%).

В ТОП-10 самых популярных SUV января 2018 года также вошли: Chevrolet Niva (1752 ед., рост продаж — 4,9%), Renault Kaptur (1752 ед., рост — 15,3%), Volkswagen Tiguan (1721 шт., рост — 33,6%), Toyota RAV4 (1592 ед., рост — 38,4%) и Mazda CX-5 (1455 ед., рост — 30,5%).

Напомним, в декабре 2017 года СМИ опубликовали рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России в 2017 году. Кроссовер Hyundai Creta занял пятое место. На первые четыре позиции попали следующие модели: Kia Rio, LADA Granta, LADA Vesta и Hyundai Solaris.