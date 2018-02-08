Вашингтон, 8 февраля, 2018, 03:14 — ИА Регнум. Движение электромобиля Tesla Roadster на ракете-носителе Falcon Heavy описал Илон Маск, глава американской компании SpaceX, в Twitter.

NASA Пояс астероидов

По его словам, ракета вышла из поля земного притяжения и по гелиоцентрической орбите движется к поясу астероидов.

«Третье включение двигателей прошло успешно. Мы пропустили марсианскую орбиту и движемся к поясу астероидов», — говорится в сообщении.

В сообщении Маск разместил схему движения агрегата.

Напомним, успешный старт Falcon Heavy состоялся вечером 6 февраля. В качестве полезной нагрузки используется красный электромобиль Маска с манекеном за рулем.

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Центральный разгонный блок Falcon Heavy не смог приземлиться после запуска. На обратном пути сработал лишь один из трех его двигателей, что привело к падению в воды Атлантического океана. Маск предположил: это, видимо, произошло из-за того, что в центральном ускорителе закончилось топливо.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Роскосмосе» назвали этот запуск и всю рекламную кампанию, связанную с ним, «хорошим трюком», необходимым для поправки дел в Tesla.