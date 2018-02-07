Вашингтон, 8 февраля, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Авиаудар был нанесен так называемой антитеррористической коалицией во главе с США по проправительственным войскам Сирии, сообщает Reuters.

U.S. Air Force Авиаудар

Данные предоставили в штабе коалиции. Удар был нанесен в рамках операции «Непоколебимая решимость», которая, как было ранее заявлено, проводится против террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Удар по войскам сторонников сирийского президента Башара Асада стал ответом на «нападение» на штаб «Демократических сил Сирии».

«Защищая коалиционные силы и силы партнеров, коалиция нанесла удары по атакующим, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в глобальной миссии по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в штабе.

Напомним, Демократические силы Сирии (SDF) — это альянс сил так называемой умеренной оппозиции в Сирии. В него входят курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ) и различные арабские оппозиционные группы, входящие в Сирийскую арабскую коалицию. SDF был образован в октябре 2015 года.

Операцию «Непоколебимая решимость» так называемая антитеррористическая коалиция начала против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2014 года. США поддерживают в этой операции ряд союзников, в том числе Великобритания, Канада, Франция, Саудовская Аравия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на агрессию США против Асада, главными врагами сирийского народа называют террористов. Так, эксперты ООН утверждают, что глобальная сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет большую угрозу в некоторых регионах мира, чем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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7 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что основным противником стабилизации обстановки в Сирии является террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).