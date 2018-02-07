Пхенчхан, Южная Корея, 8 февраля, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску 32 российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на XXIII зимние Олимпийские игры, длились почти три часа и будут продолжены 8 февраля, пишет газета «Известия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Рассмотрение началось 7 февраля в 13:00 (время местное) в одной из гостиниц горного кластера Пхенчхан (Южная Корея). CAS пока не пришел к окончательному выводу по иску.

«Однако почти через три часа генеральный секретарь CAS Матье Риб вышел к журналистам и сообщил, что решение будет принято только в четверг (8 февраля)», — пишет издание.

Вероятно, окончательное решение будет принято всего за несколько часов до открытия Олимпиады (состоится в Пхенчхане 9 февраля). Согласно правилам, арбитры CAS Ad Hoc Division должны вынести решение не менее чем через сутки после начала работы по делу.

Уточняется, что работа этой структуры идет круглые сутки, и судьи могут вести дела даже ночью.

7 февраля также завершилась 132-я сессия МОК, причем, как отмечает издание, «тон антироссийских высказываний немного снизился».

Издание, ссылаясь на своей источник, сообщило, что перенос рассмотрения апелляций вызвал раздражение у ряда влиятельных членов МОК. Работа арбитров CAS по иску российских спортсменов была воспринята как сомнение. Видимо, у «российских спортсменов все-таки есть шансы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 32 российских спортсмена подали иск в CAS на МОК. 7 февраля стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию еще 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Играм-2018.