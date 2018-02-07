Нижний Новгород, 7 февраля, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ обратилось с шестью исками в отношении подрядчиков строительства стадионов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Подрядчики ответили, что рассчитывают на положительный исход дел в свою пользу, сообщает ИА REGNUM.

ЧМ-2018

В частности, компания «Стройтрансгаз» (СТГ), ведущая строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, считает иски не подлежащими удовлетворению, тем более что раньше претензии министерства были полностью отклонены арбитражным судом.

В исках, поданных 5 февраля, речь идет о таких суммах: по стадиону «Нижний Новгород» — 483,492 млн рублей, по «Волгоград Арене», — 531,623 млн рублей. Общая сумма исковых требований только к этому подрядчику составляет более 1,015 млрд рублей.

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«Позиция компании и ее обоснование изложены в ответах и подтверждаются документами, которые направлены в Арбитражный суд города Москвы», — отметили СТГ.

Отклонения в графиках связаны с устройством внутриплощадочных тепловых сетей на «Волгоград Арене» в 2016 году и монолитными работами по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году. В компании подчеркнули, что работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков по согласованию с заказчиком в лице ФГУП «Спорт-Ин».

В свою очередь в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» сообщили, что иски поданы в рамках текущей претензионной работы в соответствии с условиями контрактов.

«Суть исков относится к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ. Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где штрафные санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы контракта», — пояснили в ФГУП.

«Спорт-Инжиниринг» утверждает, что процедура рассмотрения исковых заявлений не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов.

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Также СТГ напомнил, что предыдущие исковые требования Минспорта к компании были полностью отклонены арбитражным судом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 февраля Минспорта РФ подало иски к компаниям-подрядчикам, выполняющим работы по строительству стадионов. Совокупная сумма исковых требований составляет 2,91 млрд рублей.

Кроме «Стройтрансгаза» ответчиками являются подрядчик стадионов в Саранске и Самаре — ПСО «Казань»; «Синара-девелопмент», у которой контракт на реконструкцию «Стадиона Центральный» в Екатеринбурге; а также «Крокус Интернэшнл», строящая стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде.

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По словам гендиректора ФГУП «Спорт-инжиниринг» Алексея Милованова, иски поданы в связи с нарушениями условий госконтрактов, в частности, с графиком выполнения работ.