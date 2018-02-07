* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Эксперты ООН считают, что глобальная сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается «чрезвычайно устойчивой» и представляет большую угрозу в некоторых регионах мира, чем экстремистская группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 7 февраля сообщает Associated Press.

Khalid Albaih

В докладе экспертов ООН говорится, что боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляют угрозу для стран Западной Африки и Южной Азии, по крайней мере, столь же серьезную, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также указано, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляет собой «значительную и развивающуюся угрозу в разных регионах мира», несмотря на поражения в Ираке, Сирии и на юге Филиппин, в результате которых боевики потеряли свои опорные пункты.

В докладе подчеркивается, что некоторые неназванные страны указывают на случаи сотрудничества между боевиками двух группировок при осуществлении нападений, что представляет собой «новую потенциальную угрозу» для некоторых регионов мира.

Напомним, в декабре 2017 года в оборонном ведомстве Ирака заявили о полном освобождении территории страны от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В октябре 2017 года на филиппинском острове Минданао завершилась антитеррористическая операция против ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившей южный город Марави. Боевики удерживали город в течение пяти месяцев.