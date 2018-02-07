Вашингтон, 7 февраля, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне обеспокоено «неприемлемыми условиями содержания» в американской тюрьме «Бриджпорт» обвиняемого в киберпреступлениях российского гражданина Петра Левашова, сообщается 7 февраля на странице дипмиссии в Facebook.

В тюрьме

Отмечается, что накануне российские дипломаты посетили Левашова и констатировали «ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения».

«В результате негуманного обращения здоровье российского гражданина ухудшилось. Несмотря на то, что Левашов был осмотрен тюремным врачом, прописанные лекарства ему до сих пор не выданы», — говорится в сообщении.

Посольство России обращается к госдепартаменту и министерству юстиции США с призывом «принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав российского гражданина, а также обеспечения надлежащих условий содержания Петра Левашова в тюрьме, исключающих ущемление его человеческого достоинства».

«Посольство также требует обеспечить российского гражданина медикаментами для лечения выявленных заболеваний. Ожидаем также от правозащитных организаций вмешательства в данную ситуацию», — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, ранее стало известно, что Пётр Левашов содержится в тюрьме в американском штате Коннектикут в одиночной камере размером 2×2 метра, в которой практически отсутствует освещение. Вместо подушки и матраца ему была выдана подстилка толщиной 1 см. Российскому гражданину запрещены общение с другими заключёнными, прогулки на свежем воздухе, а также телефонные звонки родственникам в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, программист Пётр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу ФБР. Ему инкриминируется создание и управление ботнетом Kelihos, при помощи которого осуществлялась рассылка спама, распространение вредоносных программ и сбор данных с компьютеров.

В России в отношении Левашова также возбуждено уголовное дел. Он был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. Тем не менее испанские власти приняли решение экстрадировать гражданина России не на родину, а в США.

Адвокаты программиста указывали на то, что Левашов получал образование на военной кафедре Политехнического университета Санкт-Петербурга, и у его имелся доступ к государственной тайне, в том числе к информации о российских ракетах. В этой связи защита настаивала, что запрос США о его экстрадиции является политическим.