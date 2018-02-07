Астана, 7 февраля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Парламент Казахстана ратифицировал международный протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, который призван защитить морские суда республики от террористических угроз, сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Охотники за опиумом

Отмечается, что протокол расширяет список незаконных актов, которые направлены против морских судов. В частности, перевозка террористов и материалов для теракта квалифицируется как преступление.

Протокол также предусматривает, что суда, находящиеся в водах иностранного государства, могут рассчитывать на помощь в предотвращении теракта.

В министерстве отметили, что ратификация документы актуальна в связи с тем, что казахстанские суда начинают работать в Черном и Средиземном морях. При этом сам Казахстане не имеет прямого выхода к мировому океану, а только выход к Каспийскому морю.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Казахстане для публичного обсуждения был опубликован законопроект, который подразумевает создание постоянно действующего оперативного штаба по борьбе с терроризмом.