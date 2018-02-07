Бейрут, 7 февраля, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Высший совет обороны Ливана распорядился противостоять любой «агрессии Израиля» на морских и сухопутных границах страны, 7 февраля сообщает агентство Associated Press.

Giorgio Montersino Солдаты ливанской армии

Уточняется, что одним из проявлений агрессии военные Ливана считают строительство стены на «спорной» ливанско-израильской границе. Содержание ответа на «агрессию Израиля» не раскрывается.

Напомним, ранее руководство Ливана — президент Мишель Аун, премьер-министр Саад Харири и спикер парламента Набих Берри — заявило о скором ответе на «израильские угрозы».

К «израильским угрозам» Ливан относит как строительство стены на границе, так и заявления Израиля с требованием прекратить разведку на «спорных» участках шельфа Ливана.

В качестве ответного символического акта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Голанские высоты и призвал соседей «не проверять решимость» Израиля.