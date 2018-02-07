Москва, 7 февраля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала кандидатом в президенты России Сергея Бабурина, баллотирующегося от партии «Российский общенародный союз». Соответствующее решение ЦИК приняла сегодня, 7 февраля.

Serge Serebro Сергей Бабурин

Бабурин успешно прошел процедуру проверки подписей избирателей и не имел препятствий для регистрации. В ходе проверки у него было выявлено только 3,18% недействительных подписей. Это меньше, чем предельно допустимая доля брака в 5%.

Напомним, так как Бабурин баллотируется от непарламентской партии, то ему для регистрации было необходимо собрать как минимум 100 тыс. подписей избирателей, причем не более 2,5 тыс. в одном субъекте Федерации.

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о регистрации Бабурина кандидатом, после чего ему вручили соответствующее удостоверение.

Напомним, ранее сегодня удостоверения кандидатов в президенты России получили Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

До этого удостоверения кандидатов уже получили трое участников предстоящих выборов — Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).

Сегодня ЦИК примет решение по двум оставшимся кандидатам — Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России»).