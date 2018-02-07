Баку, 7 февраля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ во время визита в Азербайджан были приняты президентом Ильхамом Алиевым. В рамках визита на основании высказанных сопредседателями в Кракове мнений были проведены конкретные переговоры по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Oб этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает АПА.

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«Была достигнута договоренность о продолжении интенсивных переговоров после президентских выборов в Армении и Азербайджане. Азербайджан как страна, подвергшаяся агрессии и оккупации, поддерживает усилия, направленные на скорейшее урегулирование конфликта путем ведения субстантивных переговоров», — сказал Гаджиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 11 апреля 2018 г. внеочередные президентских выборов. Очередные выборы должны были состоятся в Азербайджане в октябре 2018 года.

9 апреля заканчиваются полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна. После этого страна окончательно перейдет на парламентскую форму правления, а власть сосредоточится в руках премьер-министра. Парламент Армении должен выбрать нового премьера в начале мая. Ожидается, что именно Серж Саргсян станет премьер-министром.

До этого, 2 марта, парламент Армении выберет нового президента страны. Основным кандидатом на этот пост является посол Армении в Великобритании Армен Саргсян, который ещё не определился примет ли предложение Сержа Саргсяна баллотироваться на этот пост.

Пока не ясно, кто будет представлять Армению на переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию. Но принимая во внимание, что президент Армении даже не будет представлен в составе Совета безопасности Армении, можно предположить, что на переговорах Армению будет представлять премьер-министр.

Так как выборы в Азербайджане и переход на парламентскую форму правления Армении — процессы весьма предсказуемые, скорее всего формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию не изменится. Серж Саргсян в ранге премьер-министра и Ильхам Алиев в ранге президента продолжат искать пути решения этого затянувшегося конфликта. Напомним, что в формате Саргсян — Алиев переговоры продолжаются вот уже десять лет.