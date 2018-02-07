Душанбе, 7 февраля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Физическая реализация проекта высоковольтной линии электропередач «Средняя Азия — Южная Азия 1000» (CASA — 1000) начнется в 2018 году со строительства электрических подстанций на территории Таджикистана и Пакистана, сообщает 7 февраля Asia-Plus со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

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Работы по строительству объектов проекта начнутся во всех странах участниках.

В Таджикистане в Сангтуде, где расположен каскад гидроэлектростанций на горной реке Вахш, планируется построить инверторную подстанцию на 1300 МВ для преобразования переменного тока, выработанного на ГЭС, в постоянный.

В марте 2018 года Всемирный банк, являющийся основным инвестором проекта, откроет финансовые предложения строительных компаний. Если предложения компаний войдут в планируемый бюджет, то будет подписан договор, и начнется строительство объектов CASA — 1000.

Отметим, региональный проект включает в себя высоковольтную линию электропередач переменного тока напряжением 500 кВ протяженностью 477 километров от подстанции Датка (Киргизия) до Худжанда (Таджикистан). Планируется также построить высоковольтную линию постоянного тока протяженность 750 километров. Она соединит Сангтуду, Кабул и Пешавар.