Хуалянь, Тайвань, 7 февраля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает 7 февраля китайский сейсмологической центр (CENC).

NASA Тайвань. Снимок из космоса

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 23:21 по местному времени или 18:21 мск. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 12 километров.

Очаг землетрясения находится в море недалеко от побережья уезда Хуалянь.

О разрушениях и жертвах пока сообщений нет. Местные власти собирают информацию по данному вопросу.

Российское федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на Тайване, выполнять указания местных властей и соблюдать необходимые меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в районе города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое привело к гибели шестерых человек и от которого более 200 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.