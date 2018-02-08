Варшава, 8 февраля, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Современная оценка роли тех или иных стран в холокосте евреев во времена Второй мировой войны далеко выходит сейчас за пределы исторического рассмотрения. Каким образом польский закон об Институте национальной памяти стал камнем преткновения в отношениях современной Польши с Германией, США и Израилем, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Lublin.com.pl Ярослав Качиньский

Не будем забывать и про Украину и Россию, ведь закон предусматривает уголовную ответственность за оправдание «преступлений нацистов, коммунистов, украинских националистов и членов украинских подразделений, сотрудничавших с Третьим рейхом». Заявив все это, авторы польского закона усугубили свое высказывание предложением уголовной ответственности за утверждение, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом».

Реакция США и Израиля вполне может быть названа сокрушительной. И это совершенно неожиданно для устоявшейся картины, транслируемой правящей польской партией. Польша была таким же другом США в Восточной Европе, каким Израиль являлся на Ближнем Востоке. «Друг моего друга — мой друг» казалось формулировкой, утвердившейся на века. И тут нежелание США и Израиля признавать отсутствие ответственности поляков за уничтожение евреев перевернуло всё с ног на голову. Германия же устами министра иностранных дел Зигмара Габриэля сделала в сторону Польши приглашающий жест: он заявил, что немцы берут на себя полноту ответственности за убийство европейских евреев. Может быть, эта «открывшаяся дверца» позволит Польше вернуться в лоно европейского содружества, не противопоставляя ему свой проект Троеморья?

Читайте подробности: Пан Ярослав Качиньский, вы ошибаетесь!

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского о внешней политике Польши.