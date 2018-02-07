Тбилиси, 7 февраля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. На заседании совета по ассоциации Грузия-Евросоюз единогласно было отмечено, что Грузия является главным стратегическим партнером ЕС в своем регионе, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 7 февраля, подводя итоги своего визита в Брюссель и участия в заседании совета.

Mohammad Hassanzadeh Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

По словам премьера, участники заседания признали, что Грузия делает очень позитивные шаги в направлении интеграции с ЕС.

По его же информации, на заседании, которое проводится раз в год, были рассмотрены результаты выполнения Грузией плана действий по соглашению об ассоциации, реформы, проведенные в рамках этого соглашения, шаги по углублению экономического сотрудничества с ЕС, а также состояние безопасности в регионе.

«По всем направлениям у нас есть очень позитивные результаты. Такова оценка Евросоюза. Очень важно, что страна целенаправленно следует тому плану, который в конечном итоге принесет нашему населению более высокие стандарты жизни, большую интеграцию с Европой и Западом и, конечно, гораздо более высокий уровень безопасности», — подчеркнул Квирикашвили.

По его заявлению, на заседании также были рассмотрены шаги по более активному вовлечению Евросоюза в вопросы урегулирования конфликтов.

«У нас очень интересные планы, и мы надеемся, что те шаги, которые Грузия делает по восстановлению доверия абхазов и осетин, повышению экономической активности, дадут свои значительные результаты. Участие в этом процессе Евросоюза также крайне важно», — пояснил Георгий Квирикашвили.