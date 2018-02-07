Москва, 7 февраля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Закон, позволяющий на месяц раньше оформить загранпаспорт, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

MediaPhoto.Org Заграничный паспорт гражданина России

Сокращается срок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам РФ с четырех до трех месяцев. Получить документ в ускоренном порядке можно в случае подачи заявления по месту пребывания.

Как ожидается, с принятием закона повысится качество предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче названных документов.