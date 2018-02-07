Москва, 7 февраля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Российский рубль в середине недели (7 февраля) снижается в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В первой половине дня «россиянина» поддерживал спрос на рубли на внутреннем рынке, пока Минфин РФ проводил аукционы по размещению ОФЗ. После полудня поддержка ушла, и российская валюта осталась наедине с внешним фоном.

«Сегодняшние мероприятия Министерства финансов РФ показали, что нерезиденты не боятся ни санкций, ни каких-либо других ограничений, тем более — лежащих в теоретической плоскости», — отметила эксперт.

Первые в феврале аукционы Минфина прошли более чем успешно: при предложении выпуска 26 212 в 20 млрд рублей спрос составил 94,5 млрд рублей. Этот результат «перебил» даже январские показатели по уровню интереса к российскому долгу.

«Что это значит? Что ОФЗ остаются крайне интересным для инвесторов инструментом — пожалуй, даже более доходным, чем сам рубль», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, для того, чтобы сохранить в силе текущий растущий импульс, доллару США нужно стабилизироваться над уровнем 57,25 руб. Пока этого не случится, все наблюдаемые колебания можно относить в разряд локальных.

«Американец» завершит сегодняшнюю сессию в диапазоне 57−57,30 рубля, евровалюта — в пределах 70,50−70,95 рубля», — считает эксперт.

Добавим, 7 февраля доллар США торгуется по 57,20 руб. (+0,6%). Евро стоит 70,64 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 8 февраля, составляют 56,95 руб. за американскую валюту и 70,53 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 26 и 39 копеек соответственно.

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