Лондон, 7 февраля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Компания Jaguar решила выпустить серию своих классических спортивных автомобилей D-Type, которые производились с 1956 года, всего будет выпущено 25 подобных машин, об этом 7 февраля сообщил портал Top Gear.

Jaguar D-Type

Новые автомобили будут строиться по оригинальной спецификации 50-х годов XX века, на них будет установлен шестицилиндровый рядный двигатель.

Изначально предполагалось, что будет произведено 100 автомобилей, но только 75 из них увидели свет до того момента, как он перестал быть конкурентноспособным.

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Таким образом, копания решила закончить когда-то начатое и выпустить ещё 25 экземпляров данного классического авто.

Издание напоминает, что оригинальная машина была весьма успешной. В её основу легла более ранняя модель — С-Type. Новый автомобиль получил улучшенную аэродинамику.

Спорткар участвовал в гонке «24 часа Ле Мана» и одержал три победы — в 1955, 1956 и 1957 году.