Вашингтон, 7 февраля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В центральном ускорителе сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy закончилось топливо — такова вероятная причина крушения разгонного блока. Об этом сообщил 7 февраля основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает сетевое издание Engadget.

SpaceX Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

По словам Маска, в целом пуск удался настолько хорошо, насколько можно было рассчитывать. Исключение составил лишь центральный блок, который, как предполагалось, приземлится на плавучую платформу.

Как сообщало ИА REGNUM, первый старт ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся 6 февраля в 23:45 мск на мысе Канаверал в США. Тестовый запуск прошел удачно — на высоте 64 км от ракеты отделились два боковых ускорителя, разгонный блок включился в 153 км от поверхности Земли.

Ускоритель вывел на гелиоцентрическую орбиту красный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с находящимся внутри манекеном. Однако на обратном пути сработал лишь один из трех двигателей центрального разгонного блока, что привело к его падению в Атлантический океан.

Президент США Дональд Трамп поздравил сотрудников компании SpaceX и ее главу Илона Маска с успешным запуском новейшего носителя. Он отметил, что это достижение подтверждает американскую изобретательность.

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