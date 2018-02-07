Москва, 7 февраля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В России на поддержку агропромышленного комплекса в 2018 году предусмотрено более 240 млрд рублей. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ по вопросам поддержки агропромышленного комплекса.

Riala АПК

Медведев отметил, в том числе средства выделены для того, «чтобы обеспечить адресные инвестиции в те направления агропрома, которые пока отстают».

В 2017 году был введен ряд нововведений. Так, введена так называемая единая субсидия, которая объединила 26 различных субсидий. Новый механизм расширяет возможности регионов.

«Субъекты РФ сами определяют приоритеты поддержки аграрно-промышленного комплекса с учётом местной специфики, того, что сделано, и того, что лучше развивается, хуже развивается», — пояснил Медведев.

Кроме того, сельхозпроизводители стали быстрее получать субсидии, что на самом деле было больным местом, и это позитивно сказывается на рентабельности хозяйств.

Успешным можно считать и ещё одно нововведение — льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по ставке до 5%. Процедура получения субсидии максимально упрощена, поэтому и кредиты аграрии получают быстрее.

«Эта мера поддержки применяется и в 2018 году. В федеральном бюджете предусмотрено практически 50 млрд рублей на эти цели», — сказал Медведев.

Также власти готовы возмещать часть прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Эту субсидию получают инвестиционные проекты после конкурса.

«Мера довольно востребованная, — считает премьер-министр. — По итогам конкурсов в 2017 году было отобрано почти 200 таких проектов».

В 2018 году продолжится практика выделения субсидий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам.

По его словам, благодаря этой мере в 77 регионах реализуется около 22 тыс. инвестпроектов, в том числе по производству мяса и молока, овощей и фруктов, строительству логистических центров, переработке сельхозпродукции.

В этом году будут выделяться средства на обновление сельхозтехники. В прошлом году было приобретено около 23 тыс. единиц техники. Средства на техническую модернизацию предусмотрены и в 2018 году.

«Также аграрии могут рассчитывать и на те меры господдержки, которые традиционно обеспечиваются через госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — отметил председатель правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации открыло горячая линия по вопросам земель сельхозназначения.

Гражданам РФ ответят на вопросы взаимодействия с региональной властью в сфере оборота земель сельхозназначения.

Напомним, в 2017 году в Россия не снижался уровень поддержки агропромышленного комплекса. Так, в прошлом году на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено не менее 214 млрд рублей.

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