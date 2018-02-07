Владивосток, 7 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Учёные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали проект ледостойкой морской платформы для добывающих установок на арктическом шельфе. Об этом 6 февраля сообщается на сайте вуза.

Ngs-penza.ru Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Россия

Сооружение должно представлять собой круглую плавучую платформу. Её устойчивость при ледовых нагрузках будут обеспечивать специальные анкерные устройства, заглубленные в грунт дна.

Платформа рассчитана для размещения разведочного оборудования на мелководных участках шельфа. Она может стать основой универсальной буровой платформы для круглогодичных автономных работ в Арктике.

Отмечается, что уникальность конструкции состоит в том, что её верхнее строение может изменять высоту в зависимости от глубины шельфа. При этом сама платформа может самостоятельно перемещаться.

Общие размеры платформы составляют около 90 метров в диаметре и около 40 метров в высоту.

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