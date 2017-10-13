Российские учёные нашли способ защиты от токсичных металлов и радионуклидов

Владивосток, , 08:48 — REGNUM Учёные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пришли к выводу, что низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов. Об этом 12 октября сообщается на сайте университета.

Учёные провели эксперименты на лабораторных животных, в ходе которых изучали действие низкомолекулярных пектиновых веществ морской травы филлоспадикс — Phyllospadics Iwatensis.

Выяснилось, что применение «морского» пектина способствует повышенному выведению ионов стронция и иттрия из организма, что не даёт им накапливаться во внутренних органах.

Ранее учёные получили производные высокоактивных пектинов с упрощённой молекулярной структурой. Они обнаружили, что уменьшение массы приводит к увеличению их металлсвязывающей способности.

Исследователи считают, что пектиновые вещества можно применять в качестве активных компонентов продуктов и биологически активных добавок для защиты человека от вредного действия токсичных металлов.

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