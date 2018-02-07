Москва, 7 февраля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, предлагающий провести в РФ второй этап так называемой амнистии капиталов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

csillichocobons.com Пряники

Предлагается провести еще одну амнистию капиталов с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского бизнеса в декабре 2017 года.

Ранее в рамках программы деофшоризации экономики РФ в стране уже была запущена амнистия капиталов, которая также длилась год — с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года. Любые граждане РФ, которые открыли за рубежом собственный бизнес, банковский счет или приобрели имущество, имели возможность подать декларацию в Федеральную налоговую службу РФ. Кроме того, они могли также сообщить о наличии подконтрольной им контролируемой иностранной компании (КИК), которые чаще всего открываются в странах-офшорах с низким налогообложением. Участники налоговой амнистии освобождались от уплаты налогов на доходы и имущество (как собственные, так и КИК), на операции по иностранным счетам, а также от административной и уголовной ответственности.

Такие же правила предлагается распространить и на второй этап амнистии капиталов. Впрочем, новая инициатива разрешает подать декларации не только о счетах, которые были открыты в иностранных банках до 1 января 2018 года, но и о тех счетах, которые к тому моменту были уже закрыты. Таким образом, все эти средства будут амнистированы. При этом граждане, которые уже участвовали в первом этапе амнистии капиталов, смогут принять участие и во втором.

Маловато или достаточно?

Как рассказал в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), участие в первом этапе налоговой амнистии приняли порядка 7,2 тыс. человек. Оценку такому количеству участников ранее уже дал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Прямо скажем, маловато. Ожидаю, что в этот раз откликнется значительно большее число представителей бизнеса, а главное, что средства, вернувшиеся в нашу страну в результате «амнистии капиталов», будут работать на нужды отечественной экономики и граждан, начнут вкладываться в российские проекты», — отметил Миронов.

Между тем, по словам главы комитета Госдумы Андрея Макарова, разговоры о том, что 7,2 тыс. деклараций это мало довольно часто звучат среди депутатов оппозиционных фракций, однако депутат уверен, что его коллеги упускают главную деталь.

«Поскольку мы привыкли мерить все в триллионах, миллиардах, вроде бы немного. Но на самом деле никто не говорит о десятках тысяч закрытых компаний, закрытых счетов за границей. И выясняется, что люди, которые закрыли компании, закрыли счета за границей, испугались при этом продекларировать это здесь», — сказал парламентарий.

Сколько?

По словам Макарова, наиболее частный вопрос, который возникает в связи с амнистией капиталов — сколько средств удалось вернуть в РФ в ходе первого этапа программы и сколько планируется вернуться в ходе второго.

«Самым главным достижением амнистии капитала является то, что сегодня ни один человек в стране, никто из нас, ни руководитель налоговой службы, ни президент не могут этого сказать, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо было бы вскрыть эти 7200 деклараций и вычислить эту сумму по каждому, а мы обещали людям, что этого сделано не будет», — заявил Макаров.

Между тем, как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ), информация об амнистии капиталов сегодня не афишируется, поскольку она не принесла ощутимых результатов.

«Была амнистия, результаты нам не говорят ни в связи с тем, что результаты декларировать нельзя. Мы не спрашиваем, какой персоне, какие условия были приняты, а спрашиваем, сколько же от этого экономика РФ имеет прирост, сколько промышленной продукции у нас увеличилось за счет этого, какие в финансовом рынке были результаты. Ничего этого нет, потому что мы не умеем оценивать, с одной стороны эти результаты, но и в конечном итоге от амнистии капитала никакой пользы нет», — подчеркнул Шурчанов.

Раскрыли цифры

О несоответствии результатов первого этапа амнистии капиталов ожиданиям правительства также заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Так, в частности, он направил в Минфин РФ депутатский запрос о количестве налоговых поступлений в РФ в ходе первого этапа амнистии капиталов. Данные секретные, но депутат озвучил некоторые из них.

«За 2015 год все, что удалось получить в виде НДФЛ и в виде налога на прибыль дополнительно от этих компаний (КИК) — это 6 млрд рублей. И это при оценке экспертов, что несколько сот миллиардов рублей должны были прийти. Всего заявили о своем иностранном участии в различных формах 12 тыс. физических и юридических лиц из 120−130, которые потенциально сегодня существуют», — подчеркнул Куринный.

Нужен пряник

Даже если считать, что первый этап амнистии капиталов не удался, второй этап программы сегодня остро необходим, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Мудрая политика, которую применяли с древних времен — кнут и пряник, должна применяться», — отметил он.

Так, с одной стороны, РФ с 2018 года участвует в международном обмене налоговой информацией между государствами. Соответствующую конвенцию РФ подписала в 2017 году. Теперь все страны-участники конвенции обязаны передавать соответствующую информацию об имуществе и счетах российских граждан налоговым органам РФ.

«Это кнут. И очевидно он должен будет подталкивать российский бизнес аккуратнее работать со средствами и к тому, чтобы двигаться в сторону нашей страны. Но при этом необходим и пряник. И вот амнистия, на мой взгляд, как раз-таки пряником и является», — уверен Аксаков.