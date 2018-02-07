Москва, 7 февраля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Стоимость черного золота 7 февраля еще немного опустится, поскольку на него сейчас сильнее всего влияют глобальные факторы и психологический фон среди участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

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«Газпром» увеличил свою долю на европейском рынке с 33,1% до 34,7% за предыдущий год, а «Газпромнефть» в 2017 году увеличила чистую прибыль на 26,5%, за счет роста стоимости энергоресурсов и грамотной логистики, тот же «Газпром» построил уже 1,5 тыс. км трубопровода «сила Сибири» и развивает сотрудничество с Ираном и Турцией», — привел цифры эксперт.

По его мнению, диверсификация поставок и крепкий фундамент для экспорта позволяет закрепить прошлогодний успех. Но куда без негативных факторов, котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $66,90 за баррель, они снизились в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам черного золота в США.

«От этих данных, которые по прогнозам могут продолжить рост, зависит настроение иностранных участников рынка, а также ослабление или укрепление цен в самой России», — отметил Ширяев.

На сырьевой рынок оказывает влияние не только рост запасов и количества распечатанных буровых, но и погода в США. Нормализация атмосферных явлений привела к снижению потребления бензина, и толкает цены вниз.

«Общий итог на сегодняшний день будет умеренно-негативным, при утреннем отскоке цен из-за падения 6 февраля. Предпосылок для серьезной коррекции нет, но на данный момент дно этой коррекции еще не достигнуто», — считает эксперт.

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