Москва, 7 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, продолжится динамика движения отечественной валюты, которая довольно резко усилилась 6 февраля, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Сергей Федоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По его мнению, ослабление рубля по отношению к доллару будет не таким большим, то есть в коридоре 57−57,50 останется, но подкрепленным извне и изнутри. Евро уже слабо коррелируется с долларом на рынках России, но также будет расти в коридоре 71−71,50 рубля.

«Падение рынков приостановилось и сегодня будет осторожное восстановление утраченных во вторник позиций, но общая слабость новостного фона и дополнительных возможностей «разогнать» рынок оставляют общий фон умеренно-негативным», — полагает эксперт.

Основными внутренними факторами являются операции инвесторов, фиксирующих рубль на максимумах и начинающуюся 7 февраля программу Минфина РФ по интервенциям на рынке.

Министерство финансов России в течение месяца будет закупать американскую валюту на сумму в 298,1 миллиарда рублей. Закупки будут производиться, начиная со среды и до 6 марта.

«Каждый день Минфин будет тратить на покупку долларов 15,7 миллиардов рублей. Средства будут взяты с дополнительных доходов от нефти и газа, которые, как предполагают в ведомстве, бюджет получит в феврале 2018 года», — отметил Федоров.

Еще с января Минфин грозился, что не позволит рублю резко укрепиться по отношению к доллару, чтобы «крепкий» рубль не снизил конкурентоспособность ряда российских отраслей. Но в любом случае, интервенции будут ослаблять позиции рубля в течение следующего месяца (марта).

«Что касается еще одного фактора, который традиционно влияет на валютную массу в России, то есть экспорт нефти и газа, то здесь можно заметить улучшение обстановки в западных странах, поэтому потребление падает и дополнительно подталкивает стоимость доллара и евро вверх», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль готов продолжить восстановление