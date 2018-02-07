Таллахасси, США, 7 февраля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. С 6 на 7 февраля компания Илона Маска SpaceX провела запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с полезной нагрузкой в виде красного автомобиля Tesla Rodster. Пользователи социальных сетей активно обсуждают событие.

Скриншот страницы Twitter Александра Пелевина Пользователи соцсетей создают мемы на тему запуска Falcon Heavy

Многие пользователи сравнивают SpaceX и Роскосмос, отдавая предпочтение первой компании как более продвинутой. Нередко вспоминают и вице-премьера Дмитрия Рогозина, а особенно его эксперимент с таксой.

«Расскажите там кто-нибудь Рогозину, что Илон Маск запустил машину в космос и при этом не утопил ни одной таксы. Может, у нас ракеты падают не потому, что мало такс топим, а потому, что слишком много рогозины воруют?» — пишет в Twitter пользователь Сталингулаг.

Некоторые пользователи предложили вице-премьеру провести подобный запуск ракеты, однако вместо Tesla использовать в качестве полезной нагрузки отечественную марку автомобиля, например, Lada Kalina.

«Рогозин в ответ должен запустить в космос ракету с Лада Калина и Путиным внутри. Под песни Расторгуева», — прокомментировал Анатолий.

В социальных сетях также ходит мнение, что запуск автомобиля на орбиту — всего лишь шоу, которое заранее сняли в павильоне. При этом кадры с камеры, установленной на автомобиле, стали основой для шуток и многочисленных мемов.

«Злые языки поговаривают, что Илон Маск запустил авто на орбиту в том же кинопавильоне, где американцы высадились на Луне», — пишет Во///дь™.

Скриншот страницы Twitter Александра Пелевина Пользователи соцсетей создают мемы на тему запуска Falcon Heavy

Скриншот страницы Twitter seizon senryaku Пользователи соцсетей создают мемы на тему запуска Falcon Heavy

Скриншот страницы Twitter «Я дико извиняюсь» Пользователи соцсетей создают мемы на тему запуска Falcon Heavy

Другие же верят в то, что автомобиль действительно запустили на орбиту, но при этом задаются вопросом: «Зачем?». Одно из предположений — оригинальная рекламная кампания. Однако, как отмечают пользователи, Tesla и так у всех на слуху, поэтому вряд ли нуждается в дополнительной рекламе, причём такого масштаба.

Еще один вопрос, который заинтересовал пользователей: почему во всём мире пытаются продвигать тренд, который предполагает, что государство во многих областях обязательно уступает частному бизнесу? Как пишет Telegram-канал «Майор и Генерал», в то, что компания SpaceX не связана с государственным финансированием, верят лишь «самые наивные хипстеры». По их мнению, парадокс заключается в том, что с помощью государственных денег и переданных SpaceX технологий всему миру пытаются доказать, что даже в самых «некоммерческих» сферах государство проигрывает частному бизнесу.

«Такая вот пропаганда «космического неофеодализма», причем на общепланетарном уровне. В этом нет никакой конспирологии, это вполне очевидный (как минимум с начала нынешнего тысячелетия) тренд на «разгосударствление» всех сфер общественного бытия — от экономики до военно-политической, а теперь уже и космической сферы. Но все равно интересно — кому конкретно выгодно?» — пишут на канале.

Адвокат Марк Фейгин предположил, что запуск Falcon Heavy преследует неафишируемые военные цели, которые могут послужить более существенным уроном для России, чем просто экономически более выгодное предложение по выведению грузов на орбиту. Об этом он написал в своём Twitter.

А некоторых пользователей не обрадовал запуск ракеты совсем по другой причине. Как пишет Алек Н., каждый раз подобные события напоминают ему о таких глобальных проблемах, как нищета, болезни, вымирание животных и растений и другие. Некоторые пользователи согласились с таким мнением, отметив, что ту сумму денег, которую потратили на запуск Falcon Heavy, можно было направить в другие сферы и добиться в них значительных успехов.

Напомним, 6 февраля в 23:45 мск компания SpaceX произвела запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде. Полезной нагрузкой стал автомобиль Илона Маска Tesla Rodster. Первоначально планировалось, что его выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса. Однако, как сообщил Маск, двигатели работали слишком долго, поэтому теперь Tesla улетит в сторону пояса астероидов.

Кроме того, при посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей, по всей видимости, из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы, его осколки повредили платформу «Of Course I Still Love You», разрушив два двигателя.

Ранее Илон Маск не единожды объявлял о переносе запуска Falcon Heavy из-за сильного отставания программы и сложностях, связанных с ним. Изначально запуск планировали осуществить еще осенью 2017 года. В начале января 2018 года компания SpaceX снова перенесла запланированные на мысе Канаверал испытания двигателей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.