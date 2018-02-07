Москва, 7 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. 66% жителей России уверены: участие в выборах — это право, а не обязанность, 29% опрошенных считают это обязанностью. С 2003 года мнения практически не изменились. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Большинство респондентов (57%) полагают: низкая явка на выборах говорит о том, что в обществе что-то не в порядке.

Если на выборы приходит мало людей, это говорит о том, что люди пассивны, безразличны, у них нет чувства гражданского долга (19%), люди недовольны властями, положением дел в стране (17%), люди не доверяют выборам, их результатам (11%).

Больше 10 лет назад в России был отменён порог явки избирателей на выборы, то есть сейчас выборы признаются состоявшимися независимо от того, сколько избирателей приняли в них участие.

43% опрошенных считают, что нужно вновь ввести порог явки избирателей на выборы, 39% не видят в нём необходимости.

Сторонники введения меры считают: «чем больше проголосует, тем ближе к истине», это поможет «повысить уровень сознания людей», порог нужен, «чтобы результаты выборов максимально сложно было подделать».

Аргументы противников введения порога явки таковы: «это принуждение и нарушение прав гражданина», «те, кто хотел, высказались, предложение было ко всем».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 28 января 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России считает, что уровень явки на предстоящих президентских выборах будет выше, чем в 2012 году.

Напомним, выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Уровень явки на выборах президента в 2012 году составил 65%.

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