Вашингтон, 7 февраля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Автомобиль Tesla Roadster, запущенный в космос при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy, движется в сторону пояса астероидов. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter.

Spacegid.com Пояс астероидов

«Третье включение двигателей прошло успешно, — написал Маск. — Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в 23:45 мск компания SpaceX провела запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с полезной нагрузкой в виде красного автомобиля Tesla Rodster.

На высоте 64 км от нее отделились два боковых ускорителя, на высоте 153 км включился разгонный блок.

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