Москва, 7 февраля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. На торгах 6 февраля котировки нефти марки Brent в моменте касались минимумов начала января в районе 66,50, откуда впоследствии плавно восстановились и даже сумели завершить торговые сутки в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

the3cats Нефть

Отскоку цен помог отчет Американского института нефти, который вопреки прогнозам роста запасов на 3 млн баррелей отразил их сокращение на 1 млн. Запасы бензина также немного снизились.

Однако реакция рынка могла быть более эмоциональной, если бы не масштабный прирост запасов дистиллятов, на 4,5 млн баррелей.

«Как бы то ни было, отчет дал игрокам надежду в преддверии сегодняшнего официального релиза. Но если цифры минэнерго США разойдутся с оценками API и укажут на увеличение запасов, а также дальнейшее наращивание добычи до новых рекордных максимумов, котировки рискуют с легкостью возобновить медвежий ход», — полагает Мащенко.

По его мнению, ограничить потенциал снижения в случае реализации негативного сценария сможет улучшение настроений в рядах мировых инвесторов — накануне американские фондовые индексы резко восстановились после агрессивных распродаж ранее. Это создает предпосылки для возвращения спроса на рисковые активы, включая нефть.

«С технической точки зрения, ключевым для Brent сейчас является уровень $67. Если цены смогут его отстоять, краткосрочные перспективы барреля улучшатся.

И наоборот, утрата этой отметки может стать сигналом к новой волне распродаж — в зависимости от данных минэнерго США, динамики доллара и мировых фондовых площадок», — считает эксперт.

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