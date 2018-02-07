Москва, 7 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Рубль 6 февраля успел обновить месячные минимумы в районе 57,37 за доллар, но перемена настроений в сегменте рисковых активов сделала свое дело, и валюта отыграла потери, вернув доллар под отметку 57 рублей. По итогам дня пара доллар/рубль отступила на 0,6%, а евро/рубль потеряла 0,82%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

После масштабных распродаж в большинстве классов активов наступила коррекция, которая увлекла за собой и российскую валюту, позволив ей откатиться от минимумов начала января, достигнутых в условиях укрепления доллара и удешевления нефти.

«7 февраля американская валюта торгуется преимущественно под давлением, а котировки Brent, которые отыграли потери накануне, пытаются расти на утренних торгах, вернувшись выше уровня $67.

Восстановление актива было обусловлено данными API, которые неожиданно отразили сокращение запасов сырой нефти», — пояснил Ковалев.

На фоне угасания паники инвесторов, неуверенности доллара и шансов на развитие отскока в сырьевом сегменте, можно ожидать продолжения наступления нашей валюты, по крайней мере, в первой половине дня.

«Также на динамику рубля сегодня могут повлиять результаты аукциона Минфина, который предложит ОФЗ на сумму 35 млрд рублей.

В свете недавнего смягчения санкционной риторики со стороны США и отступления опасений относительно распространения ограничений на долговой рынок РФ, спрос снова может превысить предложение, что сыграет на руку «россиянину», — считает эксперт.

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