Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Один из финалистов конкурса Лидеры России —начальник кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, подполковник внутренней службы Станислав Немченко

Дарья Антонова ИА REGNUM Станислав Немченко

Станислав Немченко родился в1978 году в семье военнослужащего.

История героя.

Отец Станислава Немченко был начальником береговых ракетных войск Балтийского флота, сейчас на пенсии. Мама — домохозяйка, по образованию учитель музыки.

В 80-е годы семья часто переезжала. Станислав мечтал стать милиционером, космонавтом, пожарным. Последняя мечта отчасти реализовалась.

После школы планировал поступить в экономический вуз, однако не получилось. Отслужил во внутренних войсках МВД и понял, чего хочет в профессиональной деятельности. Поступил на юрфак в Калининградский юридический институт МВД России, получил золотую медаль и диплом с отличием. Защитил диссертацию, стал кандидатом юридических наук. Закончил адъюнктуру Санкт-Петербургского университета МВД России.

Во время учебы подрабатывать не пришлось: курсанты получали хорошую стипендию. Первая работа — преподавательская, поступил в ассисентуру в Петербурге.

С 2005 года — преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, с 2006 года — заместитель начальника кафедры, с февраля 2011 года и до настоящего времени — начальник кафедры теории и истории государства и права, подполковник внутренней службы.

Станислав Немченко разведен, есть дочь. Занимается спортом: горные лыжи, плавание. Занимается бальными танцами.

В конкурсе хотел бы войти в первую тридцатку участников. Систему наставничества считает очень хорошей возможностью, которая не была бы реализована без конкурса: «Даже просто побыть рядом, посмотреть, как люди принимают решения, как люди мыслят, как люди общаются».

Остро осознал, что не хватает управленческих знаний. Понял, что с ними мог бы работать более эффективно и сделать гораздо больше.

Для меня главным мотивом участия в конкурсе «Лидеры России» было стремление повысить управленческие навыки и управленческую квалификацию. Конкурс позволил вырваться из повседневной рутины, испытать свои силы и способности, оценить, что ты действительно можешь как управленец, сравнить свои управленческие навыки и лидерские способности среди других активных успешных молодых управленцев страны. Конкурсные испытания позволили увидеть главное — где твои слабые стороны и что нужно подтянуть.

Каждый этап конкурса был сложный по своему, поскольку направлен на всестороннюю оценку разноплановых способностей участников.

Лично для меня самым сложным оказался этап дистанционного отбора, а именно проверка числовых способностей. Пришлось действительно попотеть и, отложив все дела, заставить себя вспоминать давно забытые вещи школьной программы, различные математические формулы и проценты. Несмотря на то, что по математике в школе была очень сильная подготовка, за двадцать лет после её окончания в памяти практически ничего не сохранилось. Поэтому максимально эффективно воспользовался тем небольшим промежутком времени, которые организаторы конкурса предоставили на подготовку к тестированию после демонстрационных примеров. Посвятил все свободное время на решение аналогичных тестов. Пришлось в прямом смысле слова «перепрограммировать» в сжатые сроки свое мышление на математику и анализ таблиц и цифр, поскольку первые результаты решения демонстрационных примеров были не впечатляющими.

В остальном испытания конкурса захватывают, с каждым этапом появляется всё больше здорового азарта и растет дух товарищеской борьбы.

Моя цель — стать успешным эффективным управленцем, принести пользу России, и послужить отечеству. Поэтому потрачу грант на повышение своей квалификации на лучших программах для управленцев. Конкретное место обучения еще пока не выбрал. В качестве одного из вариантов рассматриваю Executive MBA Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Считаю, что именно эффективная, самоотверженная, честная работа компетентных и образованных государственных служащих вновь сделает Россию великой державой.

Для нас молодых руководителей большая честь учиться у ведущих управленцев России, у глав федеральных органов власти, губернаторов, руководителей крупнейших государственных и частных компаний.

В качестве наставников я бы предпочел Грефа Германа Оскаровича,

Дюмина Алексея Геннадьевича, Кириенко Сергея Владиленовича, Козака Дмитрия Николаевича. Считаю этих наставников настоящими патриотами страны и лидерами России, высокоэффективными государственными деятелями и высококлассными управленцами.

Хочу научиться смотреть на мир глазами этих наставников, научиться мыслить как они, с их помощью раздвинуть горизонты мышления и планирования. И, конечно же, научиться у мастеров своего дела быть эффективным управленцем.

Пока не нахожусь в активном поиске нового места работы, успешно руковожу научно-педагогическим коллективом в университете, пишу докторскую диссертацию по юридическим наукам. Однако готов рассмотреть варианты смены места работы после завершения конкурса, если поступят интересные предложения.

В случае победы в конкурсе вижу себя через 5 лет в сфере государственного управления в федеральных органах власти в качестве успешного эффективного управленца, приносящего пользу стране.

В перспективе хотел бы сменить научно-педагогическую деятельность на управленческую или деятельность по стратегическому планированию. Вижу себя в качестве государственного служащего в федеральных органах власти, высших законодательных органах государства, в Администрации Президента страны. Хотел бы работать в команде президента страны, внести свой вклад в восстановление российской государственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе оценочных мероприятий финала представители 54 регионов России выполнят индивидуальные и групповые задания, где проявят свои деловые и личностные качества. По результатам оценки будет составлен индивидуальный рейтинг участников финала и выбраны победители.

Все финалисты конкурса, полностью прошедшие оценочные мероприятия, получат образовательные гранты в размере миллиона рублей.

Победителями финального этапа станут 100 лидеров с самыми высокими результатами. Они примут участие в программе наставничества конкурса «Лидеры России» и смогут в течение года получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала.

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