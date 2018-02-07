Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Участники финала встретятся с наставниками конкурса, среди которых представители органов государственной власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний

Дарья Антонова ИА REGNUM Наставники конкурса «Лидеры России»

С 6 по 11 февраля 2018 года в Сочи, в парке науки и искусства «Сириус» пройдет финал Всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем примут участие 300 управленцев из 54 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам полуфиналов.

Финал конкурса будет проходить в течение пяти дней, программа каждого дня посвящена определенной теме. Так, 7 февраля — «День развития», идея которого — инвестиция в развитие финалистов. В этот день для участников пройдет серия мастер-классов, которые проведут наставники конкурса: мэр Москвы Сергей Собянин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент — председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф. Также перед финалистами с мастер-классом выступит директор по развитию проектов Института PEMANDU при аппарате премьер-министра Малайзии Кристофер Датук Тан.

Вечером 7 февраля состоится дискуссия на тему «Роль лидера в развитии системы государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и решения», на которую приглашены губернаторы и врио губернаторов из числа наставников конкурса. Модератором выступит Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, член Наблюдательного и Экспертного советов конкурса «Лидеры России».

8 февраля станет «Днем наставника», на нем соберутся более 30 наставников конкурса «Лидеры России» из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Наставники будут наблюдать за работой финалистов в ходе оценочных мероприятий и смогут оценить потенциал участников при выполнении заданий, составленных в том числе самими наставниками.

«Управленческий день» 9 февраля будет посвящен оценочным мероприятиям, участники будут решать различные управленческие кейсы. На 10 февраля запланирован «Социальный день»: в первой половине дня все финалисты отправятся в образовательные учреждения города Сочи, где проведут открытые уроки, посвященные лидерству. На вторую половину дня запланировано выполнение социально ориентированного задания в группах.

Один из финалистов конкурса — индивидуальный предприниматель из Москвы Николай Витчуков

Родился в1974 году в Йошкар-Оле.

История героя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Витчуков

Родители Николая Витчукова всю жизнь работали на машиностроительном заводе.

Отец скончался в 1999 году.

В детстве Николай мечтал стать летчиком и хирургом.

Первую профессию выбрал по примеру отца — поступил в Марийский государственный технический университет и получил диплом радиоинженера.

Второе высшее образование получил по необходимости — «времена были тяжелые». Закончил Московский открытый социальный университет по специальности «Юриспруденция». Впоследствии прошел программы подготовки арбитражных управляющих, специалиста по антикризисному управлению, по оценке бизнеса и оценке недвижимости.

Работать начал в 20 лет — оператором ЭВМ в медико-санитарной части, затем работал программистом, ведущим специалистом в торговом доме, инженером. В 2001 году возглавил отдел в Приволжском МТО ФСФО России. Некоторое время исполнял обязанности директора в ПАТП. Сейчас индвидуальный предприниматель — арбитражный управляющий.

Николай Витчуков женат, в семье трое детей (усыновленный сын и две биологических дочери).

В конкурсе, по собственным словам, максимально адекватно оценивает свои результаты и не видит смысла в участии, если не стремиться к победе. Говоря о системе наставничества, признает желание свои накопленные знания «изложить в государственном виде».

Самое главное — это было проверить себя. Проверить, на сколько я сам соответствую тем требованиям, которые ставит время перед человеком, в той или иной степени, считающего себя лидером. В современном мире необходимо постоянно учиться и стремиться к самосовершенствованию, иначе ты просто можешь оказаться на обочине.

Безусловно полуфинал, а, исходя из опубликованных правил проведения финала конкурса, сам финал будет еще сложнее. Все дело в том, что, когда выполняешь заочные задания, ты находишься в относительно спокойной обстановке. На очном же туре обстановка более стрессовая, приходится «глядеть в глаза» другим конкурсантам. В этот момент понимаешь, что в полуфинал прошли действительно достойные, грамотные и крайне мотивированные люди.

В первую очередь хотел бы повысить уровень владения иностранными языками в сфере делового общения. Имея за плечами два высших образования — техническое и юридическое — считаю целесообразным получить знания в сфере государственного управления и международного права.

Я уже сделал свой выбор, теперь выбор за наставниками. Не называя фамилий, могу сказать, что это люди, напрямую связанные с государственным управлением как на федеральном, так и на региональном уровне. Именно эта сфера мне наиболее интересна. Именно с государственным управлением я готов был бы связать свое будущее в том случае, если мои опыт и знания окажутся востребованными.

Не исключаю такой возможности, однако не ставлю это основной целью. Участие в конкурсе само по себе открывает много возможностей: это и новые знакомства, новые навыки, полученные в ходе очных мероприятий, новый взгляд на свою профессиональную жизнь.

Я вижу себя счастливым отцом, любящим и любимым мужем, благодарным сыном, хорошим и надежным другом. Я просто вижу себя достойным человеком. Что же касается профессиональных ожиданий, то здесь считаю необходимым отметить следующее: результаты полуфинала показали, что мне еще надо много работать над такими компетенциями как «нацеленность на результат» и «инновационность», а потому мне есть на чем работать в ближайшие годы.

Думаю, что в случае победы в финале, наставники помогут мне в этом. И тогда, через пять лет, я вижу себя действительно профессиональным управленцем, вполне возможно занимающим высокий государственный пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финал конкурса «Лидеры России» вышли победители федеральных полуфиналов из Москвы — 58 участников, Санкт-Петербурга — 30, Ставропольского края — 19, Свердловской области — 14, Новосибирской и Ростовской областей — по 13 представителей, из Хабаровского края — 12, Приморского края — 10, Краснодарского края — 9, Нижегородской области — 8, Московской области — 7 представителей. Из Кемеровской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей — по 6 человек. Из Красноярского края, Северной Осетии — Алании, Республики Татарстан — по 5 участников. Из Омской, Сахалинской областей и Пермского края — по 4 конкурсанта.

По 3 представителя вышли в финал от Республики Бурятия, Вологодской, Иркутской и Томской областей, Республики Дагестан, Республики Саха (Якутии), Ханты-Мансийского АО. По 2 конкурсанта — от Алтайского края, Астраханской, Волгоградской и Рязанской областей, Забайкальского края, республик Башкортостан, Удмуртия, Кабардино-Балкария, а также города Севастополя.

По одному участнику от целого ряда областей — Владимирской, Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской области, от Камчатского края и Ямало-Ненецкого АО, а также от республик Адыгея, Крым, Марий Эл, Чечня и Чувашия.

В ходе оценочных мероприятий финала представители 54 регионов России выполнят индивидуальные и групповые задания, где проявят свои деловые и личностные качества. По результатам оценки будет составлен индивидуальный рейтинг участников финала и выбраны победители.

Все финалисты конкурса, полностью прошедшие оценочные мероприятия, получат образовательные гранты в размере миллиона рублей.

Победителями финального этапа станут 100 лидеров с самыми высокими результатами. Они примут участие в программе наставничества конкурса «Лидеры России» и смогут в течение года получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала.

Напомним, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Задача конкурса — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

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