Москва, 7 февраля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Москва готовится широко отметить Масленицу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 7 февраля, как классические блюда, так и разнообразные блинные изыски и экзотику гостям и жителям столицы предложат на фестивале «Московская Масленица», который пройдет с 9 по 18 февраля.

Борис Кустодиев. Масленница

Посетители смогут попробовать более 170 видов блинов. Помимо традиционных начинок из семги, икры, меда или сметаны, удивят организаторы мероприятия и разноцветными оладьями (зелёными, фиолетовыми и даже чёрными), блин-догами с чевапчичи, черемуховыми и кедровыми блинчиками, блинами с вареньем из сосновых шишек, лепестков роз, одуванчиков или с сыром маскарпоне и ягодами.

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Если не удаться посетить фестиваль, блины можно будет заказать на дом. Продавать блины, напитки и другие праздничные блюда будут в 70 шале-ресторанах, размещенных на 25 площадках фестиваля. Это значительно больше. чем годом ранее.

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Например, на площади Революции гости фестиваля смогут полакомиться корейскими паровыми булочками пян-се на пару с мясом, рыбой и капустой или пряным морковным супом на кокосовом молоке. Ждут гостей на масленицу и в Камергерском переулке, на Манежной и на Тверской площадях, на Кузнецком Мосту (площадка около ЦУМа).

Помимо вкусной пищи, гостям предложат и весёлые развлечения. Гостей ждут концерты, театрализованные представления, традиционные игры и забавы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Масленицу в Москве отпраздновали более 800 тыс. человек.