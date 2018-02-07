Москва, 7 февраля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 6 февраля снижением. Стоит отметить, что из-за стабилизации ситуации на американском фондовом рынке темпы падения цен на нефть замедлились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

К закрытию дня поддержку покупателям оказал отчет Американского института нефти (API). По последним данным, запасы нефти в США за неделю завершившиеся 2 февраля, сократились на 1,1 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 0.227 мл баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 4.552 млн баррелей.

Сегодня, 7 февраля, баррель Brent стоит $67,36. Ситуация на нефтяном рынке остается неоднозначной. Техническая картина против покупателей.

Если они смогут закрепиться в ближайшее 2−3 часа, выше $67,60, то в этом случаем мы увидим восстановление цен до уровня $68,40. Если нет, значит цены возвратятся к $66,50.

Данные API отразили снижение запасов нефти и значительное увеличение запасов дистиллятов. Аналогичный отчет 7 т феврадя выйдет от минэнерго США. Ожидается увеличение запасов на 2,8 млн баррелей.

Напомним, 6 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,12%, до $66,86 за баррель, WTI — на 1,12%, до $63,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,50 за баррель.

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