Вашингтон, 7 февраля, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Кадры с автомобилем Tesla Roadster, доставленным на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy, опубликовал глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

SpaceX Маск и его автомобиль

«Вид из Центра управления полетами SpaceX. Судя по всему, на орбите Земли есть машина», — сообщил Маск.

Напомним, автомобиль Маска Tesla Roadster был доставлен на орбиту с помощью Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки. За рулем красной машины — манекен.

Ранее Маск заявил, что отправил автомобиль из своей личной коллекции без какого бы то ни было конкретного повода. Ракете-носителю нужна была какая-то полезная нагрузка.

«Это делается просто так и чтобы вызвать интерес у общественности, — пояснил он. — Что наиболее привлекательное мы можем использовать в качестве полезной нагрузки для испытательного полета?»

По его словам, чтобы не размещать на эллиптической орбите вокруг Солнца ценные спутники, было решено отправить в полет автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в 23:45 мск SpaceX провела первый запуск Falcon Heavy с мыса Канаверал (штат Флорида, США). На высоте 64 км от нее отделились два боковых ускорителя, на высоте 153 км включился разгонный блок.