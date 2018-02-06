Москва, 6 февраля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение префектам и главам управ столицы активнее заниматься уборкой снега во дворах. Об этом столичный градоначальник написал сегодня, 6 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Нико Пиросмани. Дворник. 1905

Собянинк констатировал, что после сильнейшего снегопада, который обрушился на Москву 3 и 4 февраля, коммунальщики в основном справились с расчисткой снега на дорогах. А вот во дворах снега ещё много.

«Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов», — написал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московский регион 3 и 4 февраля обрушился сильнейший снегопад вместе с ледяным дождём. За два дня выпала месячная норма осадков. Синоптики отмечают, что такие снегопады бывают раз в сто лет.

В результате разгула стихии погиб один человек, ещё несколько получили ранения.

Снегопад прекратился только утром 5 февраля, но сразу же ударили морозы до — 13 градусов.